FDP-Kandidat Bach will mehr Transparenz

gn Schüttorf. Kurz vor der Wahl am Sonntag hat Karl-Heinz Bach aus Schüttorf sein Wahlprogramm veröffentlicht. Er tritt als parteiloser Kandidat für die FDP an, für Stadt- und Samtgemeinderat sowie Kreistag. Unter anderem liegt ihm die Beteiligung der Bürger am Herzen. „Ich sehe den mündigen Bürger als Basis für die Kommunalwahl in der Stadt Schüttorf, in der Samtgemeinde und im Landkreis Grafschaft Bentheim“, betont er in seinem Programm.

Damit die Bürger die Möglichkeit haben, sich in der Kommunalpolitik einzubringen, fordert er „eine offene Verwaltung, die die Bürger frühzeitig in Planungen und Entwicklungen einbezieht, statt sie vor vollendete Tatsachen zu stellen“. Für mehr Transparenz schlägt Bach vor, öffentliche Rats- und Ausschusssitzungen übers Internet zu übertragen sowie die Bürger vor wichtigen Ratsentscheidung zu befragen.

Freies WLAN in der Innenstadt

Zudem sieht der Kandidat den Tourismus und das damit verbundene Kulturangebot als wichtige Standortfaktoren für Schüttorf. Deswegen fordert er, dass das Stadtmarketing mit mehr personellen und finanziellen Mitteln ausgestattet und die Planung des Soziokulturellen Zentrums vorangetrieben wird. Auch freies WLAN in der Innenstadt und einen zusätzlichen Termin für den Wochenmarkt schlägt er vor.

Mehrgenerationshäuser

In puncto Baupolitik legt Bach besonderen Wert darauf, dass jede neue Baumaßnahme barrierefrei durchgeführt wird und bestehende, insbesondere öffentliche Gebäude (wie Schulen, Sportstätten und vor allem das Rathaus) auf Barrierefreiheit geprüft werden. „Bedingt durch den demografischen Wandel muss auch verstärkt über alternative Wohnformen nachgedacht werden“, meint der Kandidat der FDP. Dies könnten Mehrgenerationshäuser sein.

Um die Dorfgemeinschaften zu stärken, plädiert er für den Erhalt der Dorfläden. „Hier müssen vielleicht neue Wege gegangen werden, wenn die Möglichkeit nicht mehr besteht, die Dorfläden in privater Trägerschaft zu führen“, schreibt Bach. Zudem will er das Vereinsleben in Stadt und Samtgemeinde fördern, gerade unter den Aspekten Inklusion und Integration von Flüchtlingen.