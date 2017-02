FC Schüttorf 09 stehen Endspiele bevor

Die Zweitliga-Volleyballer von Trainer Stefan Jäger sind wieder in die Gefahrenzone gerutscht. Am Sonnabend im Spiel beim direkten Konkurrenten TSGL Schöneiche muss das Team wegen Ausfällen eng zusammenrücken.

Schüttorf.Für den FC Schüttorf 09 beginnen in der 2. Volleyball-Bundesliga entscheidende Wochen. „Wir haben jetzt sieben Endspiele vor uns. Die müssen wir nicht alle gewinnen, aber wir müssen viele Punkte holen“, sagt Trainer Stefan Jäger. Anfangen wollen die 09-Akteure auf jeden Fall am Sonnabend (19 Uhr) bei der TSGL Schöneiche. Denn in der Nähe von Berlin treffen zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf aufeinander. Mit 20 Punkten haben die Schüttorfer als Tabellenelfter nur drei Zähler mehr auf ihrem Konto als die Brandenburger, die aber noch ein Spiel weniger ausgetragen haben als der FC 09. Das gilt auch für die beiden Schlusslichter der Tabelle, die Tecklenburger Land Volleys und den USC Braunschweig (beide 15 Punkte), die beide sogar noch zwei Spiele mehr vor der Brust haben.

Die Teams aus der Gefahrenzone haben bereits in den vergangenen Wochen regelmäßig gepunktet und können noch weiter aufholen. So macht es sich besonders schmerzlich bemerkbar, dass die Obergrafschafter ihre eigenen Ansprüche zuletzt nicht erfüllen konnten. Aus den letzten vier Partien sprang lediglich ein Zähler heraus.

Dazu kommen für den FC 09 vor der unbequemen Auswärtsaufgabe noch große personelle Probleme. Mit Heinrich Robertus, Patrick Berges und Alexander Sellmayer werden drei Spieler am Sonnabend nicht mit von der Partie sein. Hinter den Einsätzen von Thorsten Schoen, Swen Kahofer und Bartlomeij Podgorski stehen krankheitsbedingt noch dicke Fragezeichen. Jäger will mit seinem Team deshalb aus der Not eine Tugend machen. „Wir werden jede Position besetzt haben und müssen dann als Team enger zusammenrücken“, betont Jäger, der mit Mats Stromberg zusätzlich ein junges Libero-Talent im Aufgebot haben wird.

Im Hinspiel dominierten die Schüttorfer die Partie über weite Strecken und fuhren einen 3:0-Erfolg ein. Allerdings waren Satz Nummer eins und drei dabei hart umkämpft. Auf viel Gegenwehr muss sich das 09-Team auch in Brandenburg einstellen. In den vergangenen drei Partien sammelten die Schöneicher, die mit sieben Niederlagen denkbar schlecht in die 2. Liga gestartet waren, jeweils Punkte – und sind in dieser Hinsicht ein Vorbild für den FC 09.

Artikel zum Thema FC Schüttorf 09 holt nur einen Punkt