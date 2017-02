FC Schüttorf 09 holt nur einen Punkt

Die Zweitliga-Volleyballer des FC Schüttorf 09 haben bei ihrem Doppel-Einsatz am Wochenende nur einen Zähler verbucht. Nach der Niederlage in Frankfurt unterlag das Team auch den Tecklenburger Land Volleys mit 2:3.

Schüttorf. Das war zu wenig: Von den möglichen sechs Punkten haben die Zweitliga-Volleyballer des FC Schüttorf 09 am Wochenende lediglich einen eingefahren. Denn nach der 1:3-Niederlage am Sonnabend in Frankfurt (siehe Text oben) hatten die Obergrafschafter auch am Sonntag im Heimspiel gegen die Tecklenburger Land Volleys mit 2:3 (16:25, 25:12, 25:19, 23:25, 13:15) das Nachsehen.

Die Saisonrekordkulisse von 400 Zuschauern sorgte in der Vechtehalle für richtige Derby-Atmosphäre. Auch in Sachen Kampfgeist und Spannung kamen die Besucher auf ihre Kosten. „Für die Zuschauer war es ein tolles Spiel. Denn beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt“, sagte 09-Trainer Stefan Jäger, der statt des packenden Duells aber lieber die Punkte auf der Habenseite gesehen hätte. Denn durch die beiden Niederlagen rückt die Abstiegszone wieder bedrohlich näher. „Wir brauchen uns nichts vorzumachen: Wir sind mitten im Abstiegskampf“, sagt Jäger. Zumal die Schüttorfer mit der Niederlage vor zwei Wochen bei TuB Bocholt zuletzt sogar drei Siegchancen liegen gelassen haben.

Am Sonntag fanden die 09-Akteure zunächst nicht ins Spiel. So ging Durchgang Nummer eins klar mit 25:16 an die Gäste aus Laggenbeck. Im zweiten Spielabschnitt wendete sich aber das Blatt komplett. Diesmal waren es die Schüttorfer, die dem Spiel ihren Stempel aufdrückten. Durch ein 25:12 kamen sie zum Satzausgleich.

Im dritten Satz bestimmten sie ebenfalls lange das Geschehen und setzten sich in der Schlussphase erneut deutlich ab. Richtig spannend wurde es dann ab Satz Nummer vier. Nach einem 5:9-Rückstand kämpften sich die Gastgeber in die Partie zurück und hatten bei einer 14:12-Führung die Chance, auf drei Punkte davonzuziehen. Die Tecklenburger zeigten aber eine starke Feldabwehr und verkürzten. „Das war vielleicht der entscheidende Ballwechsel der Partie“, stellte Jäger fest. Denn die Gäste glichen wenig später nicht nur zum 15:15 aus, sie zogen anschließend auch auf 20:17 davon. Jäger reagierte mit einem Wechsel und beorderte Thorsten Schoen in die Netzmitte. Mit zwei erfolgreichen Blockpunkten fügte sich der Routinier gut ein, beim 22:21 schienen die 09-Akteure wieder auf Siegkurs zu sein. Der Schein trog jedoch. Angefeuert von zahlreichen Anhängern, kämpften sich die „Tebus“ ins Spiel zurück, gewannen den vierten Satz mit 25:23 und lagen auch im Tiebreak ständig in Front. Am Ende war der 15:13-Erfolg des bisherigen Tabellenschlusslichts nicht unverdient.