FC Schüttorf 09 gewinnt Volleyball-Krimi

Schüttorf. So ein Volleyballspiel wie die Zweitliga-Partie zwischen dem FC Schüttorf 09 und dem SV Lindow-Gransee hat die Vechtehalle noch nicht oft erlebt. Der Zeiger der Hallenuhr sprang gerade auf 23 Uhr um, als die Schüttorfer ihren zweiten Matchball zum 3:2 (19:25, 25:20, 22:25, 29:27, 16:14)-Erfolg verwandelten. Allerdings sorgten nicht nur die fünf heiß umkämpften Sätze dafür, dass die rund 400 Zuschauer bei der Heimpremiere auf die Folter gespannt wurden.

Die Gäste aus Lindow waren bei der Anreise in einen großen Stau geraten und kamen deshalb erst mit Verspätung in der Obergrafschaft an. Beide Mannschaften einigten sich deshalb darauf, die Partie 30 Minuten später anzupfeifen. Die lange Anreise merkte man den Gästen zunächst aber nicht an. Im Gegenteil: Das groß gewachsene Team aus Lindow hatte vor allem die Hoheit am Netz und ließ die Schüttorfer nur schwer ins Spiel kommen. „Wir haben am Anfang zu wenig Druck mit dem Aufschlag gemacht. Als sich das geändert hat, sind wir auch besser ins Spiel gekommen“, analysierte 09-Trainer Stefan Jäger. So erspielten sich die Schüttorfer nach verlorenem ersten Durchgang im zweiten Satz eine 19:13-Führung. Als die Gäste mit drei Punkten in Serie auf 19:16 herankamen, nahm Jäger einen Doppelwechsel vor. Der eingewechselte Heinrich Robertus war es dann, der wenig später den Satzball zum 25:20 mit einer Zuspiel-Finte verwandelte.

Die Wende in der Partie war das aber noch nicht, denn im dritten Durchgang waren die Lindower wieder die Spiel bestimmende Mannschaft. Mit druckvollem Spiel brachten sie den Satz verdient mit 25:22 unter Dach und Fach. Auch im vierten Satz geriet der FC 09 zunächst in Rückstand. Beim 3:6-Rückstand nahm Jäger eine Auszeit und stellte sein Team neu ein. Für eine Initialzündung sorgte dann der 20-jährige Neuzugang Thijs Nijeboer, der von der Diagonalposition mehrere Punktgewinne beisteuerte. Die Gastgeber übernahmen die Führung und erspielten sich beim 24:23 den ersten Satzball. Als der ungenutzt blieb, drohte die Partie jedoch noch einmal eine negative Wendung zu nehmen. Die Lindower hatten beim 25:24 und 26:25 zwei Mal die Chance, alle drei Punkte mitzunehmen. Mit viel Kampfgeist und Nervenstärke schlugen die Schüttorfer aber zurück und verwandelten ihren vierten Satzball zum 29:27.

An Dramatik war auch der folgende Tiebreak kaum zu überbieten. Es gelang keiner Mannschaft, sich abzusetzen und so entschieden in der Schlussphase Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage. Beim 13:12 für den FC 09 wurde ein umstrittener Ball den Gästen zugesprochen, sodass es statt 14:12 nur unentschieden stand. „Wir sind trotzdem ruhig geblieben und haben uns auf den nächsten Ball konzentriert und die passende Antwort geben“, freute sich Jäger über den Auftritt seines Teams, das den zweiten Matchball zum viel umjubelten 16:14 nutzte.

Artikel zum Thema FC Schüttorf 09 freut sich auf Heimauftakt