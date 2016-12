FC Schüttorf 09 freut sich auf den Hexenkessel

his Schüttorf. Auswärtsspiele bei den Sportfreunden aus Aligse sind in der 2. Volleyball-Bundesliga immer etwas Besonderes. Deshalb freut sich 09-Trainer Stefan Jäger auf das Aufeinandertreffen Samstagabend. „Das Publikum macht aus jedem Spiel ein richtiges Event und ist äußerst fair. Da bekommt auch der Gegner für gute Aktionen Applaus“, sagt der Schüttorfer Verantwortliche, der mit seinem Team um 20 Uhr in der Sporthalle Lehrte Mitte zu Gast ist.

Sportlich sind beide Mannschaften nicht weit voneinander entfernt. Die Gastgeber belegen aktuell mit 17 Punkten den sechsten Platz, die Schüttorfer haben auf dem achten Rang vier Punkte weniger eingefahren. Allerdings ist das eine andere Ausbeute, als sich das 09-Team vor der Saison erhofft hatte. „Wir haben andere Ansprüche. Da darf man solche Spiele wie gegen Frankfurt und Essen zu Hause aber nicht verlieren“, blickt Jäger zurück. Vor allem gegen VV Humann präsentierten sich die Schüttorfer in einer schwachen Verfassung. Daran konnte selbst die Tatsache nichts ändern, dass die 09-Akteure im ersten Satz einen Rückstand noch zu einem 28:26 drehten. „Das hat uns keinen Schwung gegeben. Mit der Leistung, die wir gegen Humann gezeigt haben, gewinnt man in der 2. Liga keinen Blumentopf“, so Jäger. In Aligse erwartet der 09-Coach ein anderes Auftreten. „Die Einstellung ist das A und O. Jeder muss das Beste aus sich herausholen“, betont Jäger, der auf Philipp Lammering verzichten muss.

Die Gastgeber leben bislang von ihrer Heimstärke. In vier der fünf Partien vor heimischer Kulisse verließ die Mannschaft von Trainer Harald Thiele als Sieger das Feld. In Aligse wird es nach dieser Saison einen Umbruch geben. Denn Thiele, der über mehr als ein Jahrzehnt der Motor des Aufschwungs war und die Mannschaft von der Verbandsliga bis in die 2. Bundesliga führte, hat bereits angekündigt, zum Saisonende als Trainer aufzuhören. Bis dahin will er die Volleyball-Euphorie in Aligse, die er selbst entfachte, aber noch auskosten.

Die Wege des FC 09 und der Sportfreunde haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder gekreuzt. So kämpften beide Teams vor einigen Jahren in der Regionalliga um den Aufstieg in die 2. Liga. Für den FC 09 folgte eine Rückkehr in die zweithöchste Spielklasse, für die heutigen Gastgeber eine Premiere.