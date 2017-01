FC Chelsea verliert 0:2 bei Tottenham Hotspur

dpa London. Mann des Spiels war der englische Fußball-Nationalspieler Dele Alli, der im London-Derby beide Tore (45.+2/54.) für die Spurs erzielte.

Chelsea bleibt trotz der Niederlage an der Tabellenspitze und hat weiter fünf Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten FC Liverpool. Die Blues verpassten es allerdings, den Liga-Rekord des FC Arsenal von 14 Siegen in Serie zu egalisieren und zugleich eine neue Bestmarke für die längste Siegesserie innerhalb einer Saison aufzustellen. Tottenham zog mit 42 Punkten in der Tabelle am FC Arsenal und an Manchester City vorbei und verbesserte sich auf Rang drei.