FC Bayern verliert die Tabellenführung

218 Minuten kämpfen Murray und Raonic um den Finaleinzug in London. Schließlich siegt der Schotte, weil er zwei Punkte mehr macht. Im Endspiel am Sonntag benötigt er noch einmal alle Reserven, um sich seinen letzten Traum in diesem Jahr zu erfüllen und 2016 zu krönen. mehr...