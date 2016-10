FC Bayern besiegt auswärtsschwache Gladbacher

dpa München. Der FC Bayern München hat das Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:0 gewonnen. Die Tore im Duell der Champions-League-Teilnehmer erzielten vor 75 000 Zuschauern in der ausverkauften Münchner Arena Arturo Vidal und Douglas Costa. Nach zuletzt zwei Unentschieden fand der deutsche Meister auch im Liga-Alltag in die Erfolgsspur zurück und dominierte vor allem im ersten Durchgang. Die Bayern werden die Bundesliga auch nach dem 8. Spieltag weiter anführen. Die auswärtsschwachen Gladbacher rutschen mit elf Punkten in die zweite Tabellenhälfte ab.