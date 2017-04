FC Augsburg hält an Trainer Manuel Baum fest

Trotz der Negativserie in der Fußball-Bundesliga hält der FC Augsburg vorerst an Trainer Manuel Baum fest. Der Coach soll am Dienstag wie geplant das Training der Schwaben leiten und ist auch für die nächste Partie am Samstag gegen den 1. FC Köln als Verantwortlicher an der Linie vorgesehen.