FC 09 will „jede Menge“ Punkte holen

Samstagnachmittag ist das Team von Stefan Jäger in Frankfurt zu Gast, Sonntag steht um 16 Uhr in der Vechtehalle das Bezirksderby gegen „Tebu“ auf dem Spielplan.

Schüttorf. In der 2. Volleyball-Bundesliga will der FC Schüttorf 09 an diesem Wochenende Punkte einfahren. „Und zwar jede Menge“, wie Trainer Stefan Jäger betont. Mit dem Gastspiel am Samstag beim Volleyball-Internat Frankfurt (17 Uhr) und dem morgigen Heimspiel in der Vechtehalle (16 Uhr) gegen die Tecklenburger Land Volleys haben die Schüttorfer einen Doppelspieltag vor der Brust, der es in sich hat. Denn die Obergrafschafter treffen auf zwei Mannschaften, die in der Tabelle unter ihnen stehen. „Das sind zwei Sechs-Punkte-Spiele. Also geht es insgesamt um zwölf Zähler“, stellt Jäger fest. Mit zwei Siegen könnten sich die Schüttorfer an diesem Wochenende erst einmal aus dem Abstiegskampf verabschieden. Wenn das nicht gelingt, steckt das 09-Team wieder mittendrin, denn auch mehrere Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte sind an diesem Wochenende zwei Mal im Einsatz. „Das ist eine brisante Konstellation“, sagt Jäger, dessen Team mit 19 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz rangiert.

Die Frankfurter Talente haben bislang 15 Punkte auf dem Konto. Davon drei, die sie mit einem glatten 3:0-Erfolg in der Vechtehalle einheimsten. „Da haben wir eine schwache Leistung gezeigt. Samstagachmittag wollen wir uns dafür in Frankfurt revanchieren“, sagt Jäger. Allerdings sind die Auswärtsspiele beim Internatsteam des Deutschen Volleyball-Verbandes immer mit einigen Unwägbarkeiten verbunden. „Die Halle hat riesige Ausmaße und extrem hohe Decken. Darauf müssen wir uns einstellen“, betont der 09-Coach. Dennoch wollen die Schüttorfer in beiden Partien voll auf Sieg spielen. Dafür müssen die Schüttorfer vor allem im Angriff mehr Durchschlagskraft entwickeln als bei der schmerzhaften 0:3-Niederlage bei TuB Bocholt vor zwei Wochen. „Es darf nicht um Fehlervermeidung gehen, sondern darum, den Punkt machen zu wollen“, betont Jäger.

In der Vechtehalle dürfte es am Sonntag stimmungsvoll zugehen. Denn zu dem Bezirksderby erwartet der FC 09 auch Anhänger aus dem Tecklenburger Land. Passen muss auf 09-Seite Mittelblocker Alex Sellmeyer. Außerdem ist Thorsten Schoen leicht angeschlagen. Daher läuft der Routinier eventuell nur am Sonntag auf.