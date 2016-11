FC 09 schafft Trendwende mit 3:0-Sieg

Die Schüttorfer Zweitliga-Volleyballer haben nach zuvor vier Niederlagen erstmals wieder gewonnen. Am Sonnabend wurde der Tabellenletzte TSG Landbau Schöneiche mit 28:26, 25:13 und 25:23 geschlagen.

gn Schüttorf. Der FC Schüttorf 09 hat dem negativen Trend der vergangenen Wochen ein Ende gesetzt: Der Volleyball-Zweitligist hat am Sonnabendabend nach zuvor vier Niederlagen erstmals wieder gewonnen. In der heimischen Vechtehalle besiegte die Mannschaft von Trainer Stefan Jäger die TSG Landbau Schöneiche mit 3:0 (28:26, 25:13, 25:23). Für die Gäste endete damit der sportliche Aufschwung mit zuletzt zwei Siegen.

Die Gastgeber fanden gegen den Tabellenletzten gut in die Partie, schienen über 10:5 und 19:16 der sicheren 1:0-Führung entgegen zu streben. Doch dann wurde es am Ende des ersten Durchgangs richtig spannend. Die TSG Landbau glich nicht nur aus, sondern ging gar in Führung und hatte bei 24:23 den ersten Satzball. Doch der FC 09 hielt dagegen, kam seinerseits zu Satzbällen und machte nach 33 Minuten mit 28:26 die 1:0-Führung perfekt.

Im zweiten Durchgang hatten die Gäste den besseren Start. Doch die Schüttorfer fingen sich schnell, und strebten von 11:10 über 18:10 einem ungefährdeten 25:13-Sieg entgegen. Im dritten Satz musste das Team von Trainer Jäger trotz einer 20:15-Führung zittern, als Schöneiche bis auf 23:24 heran kam. Doch der erste Matchball führte nach 79 Minuten zum 25:23 und damit zum glatten 3:0-Erfolg des FC 09 (ausführlicher Bericht in der Print-Ausgabe der GN am Montag).