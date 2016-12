FC 09 rutscht weiter in den Tabellenkeller

Der erhoffte Befreiungsschlag blieb in der Vechtehalle aus. Die Schüttorfer Zweitliga-Volleyballer schafften es erneut nicht, ihr Potenzial abzurufen. Sie verloren am Sonnabend glatt mit 0:3 gegen die DJK Delbrück.

Schüttorf. In der 2. Volleyball-Bundesliga hat derFC Schüttorf 09 den erhofften Befreiungsschlag verpasst. Gegen die DJK Delbrück kassierte die Mannschaft von Trainer Stefan Jäger am Sonnabend eine ebenso deutliche wie verdiente 0:3 (18:25, 23:25, 19:25)-Niederlage. „Das war absolut nicht das, was wir uns vorgestellt hatten. Ich war mir sicher, dass wir heute gewinnen“, sagte 09-Manager Diedrich Lammering nach der Partie. Der Hintergrund: In der Trainingswoche hatte sich die Mannschaft zu einer internen Aussprache getroffen.

Der Positiv-Effekt ließ am Sonnabend aber noch auf sich warten. Zum einen zeigten die Gäste aus Delbrück, warum sie in dieser Saison in der oberen Tabellenregion zu finden sind. Zum anderen war das Spiel des FC 09 zu fehlerhaft. Am deutlichsten wurden die Unterschiede zwischen beiden Mannschaften im Block und in der Feldverteidigung. Während die Mannschaft von Trainer Ulrich Kussin unzählige Bälle vom Boden kratzte und sich so immer wieder Angriffsmöglichkeiten erarbeitete, taten sich aufseiten des FC 09 große Lücken auf. „Unser Block-Abwehr-Spiel war eine Katastrophe“, sagte Jäger.

Fehlende Konstanz im 09-Spiel

Im ersten Satz liefen die Schüttorfer so von Beginn an einem Rückstand hinterher, den die Delbrücker mit solidem Spiel Stück für Stück bis zum 25:18 ausbauten. „Wir haben gut gespielt, hatten aber auch das Glück auf einen Gegner zu treffen, der nicht das zeigt, was er kann“, sagte Kussin. Im zweiten Satz änderte sich das Bild nur zwischenzeitlich. Nach einem frühen Rückstand kämpften sich die Gastgeber zur Mitte des Satzes zurück. Bei 11:11 brachte Philipp Lammering sein Team mit einem überlegten Angriffsball mit 12:11 in Front. Beim 17:15 schien der FC 09 auf einem guten Weg zum Satzausgleich.

In der Folgezeit zeigte sich aber erneut die fehlende Konstanz. Leichte Fehler führten dazu, dass plötzlich die Gäste mit 21:19 vorne lagen. Zwar brachte Lammering, der als Kapitän zu den Aktivposten im 09-Spiel gehörte, sein Team noch einmal mit 22:21 in Führung, für einen Satzgewinn reichte es aber nicht. Bezeichnend verlief dabei der Satzball der DJK beim 24:23. Die Delbrücker wehrten zunächst mehrere Angriffe des FC 09 ab und profitierten dann von einem Fehler der Schüttorfer im Angriff. Satz Nummer drei wurde danach zu einer noch klareren Angelegenheit.

Artikel zum Thema Volleyball: FC 09 tritt gegen Delbrück an