FC 09 kann Boden gutmachen

his Schüttorf. Für die Volleyballer des FC Schüttorf 09 geht der Abstiegskampf in der 2. Bundesliga heute, Sonnabend, bei der DJK Delbrück weiter. Um 18 Uhr ist das Team von Trainer Stefan Jäger beim Tabellensechsten aus Ostwestfalen zu Gast. Die Vorzeichen sind eindeutig: Um in der unteren Tabellenregion nicht weiteren Boden zu verlieren, zählt für die Schüttorfer nur ein Sieg. „Wir haben wieder die Chance, Punkte zu holen. Aber wir müssen es auch auf dem Feld umsetzen“, sagt Jäger.

Dabei könnte es sogar ein Vorteil sein, dass die Schüttorfer auswärts antreten. Denn dort spielten die 09-Akteure in der Rückrunde bislang befreiter auf. Die beiden einzigen Siege in diesem Kalenderjahr fuhren die Schüttorfer in Essen (3:1) und Schöneiche (3:1) ein. In der Vechtehalle standen dagegen zuletzt die ernüchternden Niederlagen gegen die direkten Konkurrenten aus Tecklenburg (2:3) und am vergangenen Wochenende gegen Braunschweig (0:3) zu Buche.

Im Training hinterließ das 09-Team in dieser Woche laut Jäger einen guten Eindruck. „Das Team will unbedingt den Verbleib in der Liga sichern“, betont der 09-Coach, der aber auch nicht verhehlt, dass der Abstiegskampf nicht spurlos an den Spielern vorbei geht: „Natürlich steigt bei allen der Druck, die Spiele gewinnen zu müssen.“

In Delbrück treffen die Schüttorfer auf einen Gegner, der zuletzt ebenfalls mit einer Negativserie zu kämpfen hatte. In den zurückliegenden fünf Partien verließ die Mannschaft von Trainer Ullrich Kussin jeweils als Verlierer das Feld. Allerdings trafen die Delbrücker dabei fast ausschließlich auf starke Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Und mit 30 Punkten hatten die Ostwestfalen vorher bereits ein gutes Punktepolster aufgebaut. Zum Vergleich: Der FC 09 hat bei zwei Spielen mehr sieben Punkte weniger auf seinem Konto.

In der Vergangenheit waren die Delbrücker ein Team, gegen das die Schüttorfer regelmäßig punkteten. In den vier Jahren, in denen Jäger als Trainer und Co-Trainer in Schüttorf ist, hat der FC 09 erst ein Mal gegen die DJK verloren. Das war aber ausgerechnet ein glattes 0:3 in der Hinrunde. „Da haben wir uns nicht gewehrt. In Delbrück müssen wir ganz anders auftreten“, sagt Jäger, der wieder auf den kompletten Kader zurückgreifen kann. Schöne Spielzüge erwartet er dabei nicht. „Es geht darum, möglichst effektiv und erfolgreich zu sein. Mit einem Sieg würden die Schüttorfer nicht nur ihr Punktekonto aufbessern, sie könnten auch ein Zeichen an die direkten Konkurrenten senden, die am Wochenende nicht im Einsatz sind.