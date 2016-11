FC 09 hofft auf Trendwende gegen Schöneiche

Die Zweitliga-Volleyballer treffen am Sonnabend in der Vechtehalle auf den Aufsteiger aus Brandenburg. Der feierte nach missglücktem Saisonstart zuletzt zwei Siege, während der FC 09 die letzten vier Spiele verlor.

Schüttorf. Für die Volleyballer des FC Schüttorf 09 gibt es am Sonnabend (20 Uhr) in der Vechtehalle nur ein Ziel: Gegen die TSG Landbau Schöneiche will das Team von Trainer Stefan Jäger in die Erfolgsspur zurückkehren. Nach dem starken Start mit vier Siegen in den ersten fünf Punktspielen verließen die Schüttorfer danach vier Mal als Verlierer das Feld. Dieser Trend soll gegen den Aufsteiger unbedingt gestoppt werden.

Mit den Brandenburgern reist allerdings eine Mannschaft in die Obergrafschaft, die gerade in der 2. Liga angekommen zu sein scheint. Das Team von Trainer Mewes Goertz stand nach den ersten sieben Zweitliga-Spielen zwar noch ohne jeden Zähler da, im November platzte dann aber der Knoten: Zunächst schlug die TSGL Schöneiche die Sportfreunde Aligse mit 3:2 und besiegte anschließend das Volleyball-Internat Frankfurt in vier Sätzen. „Vor drei bis vier Wochen hätten wir so ein Spiel wahrscheinlich noch verloren“, sagte Goertz nach dem hauchdünnen 3:1 (25:23, 27:25, 31:33, 25:23)-Erfolg. Mit entsprechendem Selbstbewusstsein machen sich Schöneicher auf den Weg nach Schüttorf, auch wenn krankheitsbedingt Kapitän Willi Becker fehlt.

Die Schüttorfer müssen sich in der Vechtehalle gegen die groß gewachsenen Gegner vor allem auf einen starken Block einstellen. Das bekamen am vergangenen Wochenende auch die jungen Talente aus Frankfurt zu spüren. Da zog Schöneiche dem Team aus dem Bundesstützpunkt mit 20 direkten Blockpunkten den Zahn. Folgerichtig wurde mit Mathias Albrecht auch ein Mittelblocker zum MVP auf Schöneicher Seite gewählt. In der Mitte kann aber auch der FC 09 viel Erfahrung in die Waagschale werfen. Bei der 2:3-Niederlage in Hürth spielte sich Thorsten Schoen mit einer starken Vorstellung in den Fokus. Der Routinier konnte sich nach der Partie über seine erste MVP-Auszeichnung nach seiner Rückkehr in die zweithöchste Spielklasse freuen.