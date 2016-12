FC 09 geht Weg mit Sobiech und Schmidt weiter

Schüttorf. Der FC Schüttorf 09 setzt seinen bislang erfolgreichen Weg mit dem Trainergespann Rainer Sobiech und Michael Schmidt auch in der Saison 2017/2018 fort. Das Duo, das den derzeitigen Tabellenzweiten der Fußball-Bezirksliga vor der laufenden Spielzeit übernommen hat, einigte sich mit den Verantwortlichen auf eine weitere Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus. „Wir sind sehr froh, dass der Verein den eingeschlagenen Weg mit uns weitergeht“, sagt Sobiech.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind die handelnden Personen beim FC 09 mehr als zufrieden. „Die Erwartungen wurden schon etwas übertroffen“, sagt Michael Schmidt und schlägt damit in die gleiche Kerbe wie Björn Meyer, der als Sportlicher Leiter bei den Schüttorfern aktiv ist. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagt Meyer. Er sieht die Trainerposition mit dem Duo Schmidt/Sobiech optimal besetzt. „Die Beiden ergänzen sich gut und haben einen guten Draht zur Mannschaft. Auch die Spieler sind zufrieden“, sagt der Sportliche Leiter.

Die Schüttorfer haben zur neuen Saison die lokale Komponente wieder verstärkt in den Mittelpunkt gerückt. „Das ist der Weg, den wir uns auf die Fahnen geschrieben haben – mit eigenen Spielern zu arbeiten und die Geschlossenheit zwischen den Mannschaften zu stärken“, sagt Michael Schmidt. So standen in einem der letzten Spiele vor der Winterpause zehn Akteure aus Schüttorf in der Startformation des Bezirksligisten, der auf dem zweiten Tabellenplatz punktgleich mit Spitzenreiter Blau-Weiß Papenburg überwintert. Allerdings haben die Obergrafschafter ein Spiel mehr absolviert als die Emsländer.

Bei dieser Konstellation ist logischerweise auch die Landesliga ein Thema, selbst wenn der Aufstieg nicht als Ziel ausgegeben wurde. Für Meyer steht aber fest: „Wenn es sportlich ginge, würden wir es machen.“ Eine Einstellung, die auch das Trainerduo teilt. „Einen Aufstieg würden wir gerne mitnehmen, werden aber in keinster Weise Druck machen“, sagt Michael Schmidt.

Die Vereinbarung zwischen den Trainern und dem Verein gilt zunächst für eine weitere Spielzeit, was eine längere Zusammenarbeit keinesfalls ausschließt. Im Gegenteil. „Das Ganze ist auf Nachhaltigkeit und Langfristigkeit angelegt“, sagt Meyer. Die Verantwortlichen kennen die Gepflogenheiten des Sports aber gut genug, um zu wissen, dass Jahresverträge eine gute Sache sind. „Ich habe das noch nie anders gemacht. Es ist für beide Seiten das Beste. Es kann sich immer viel verändern“, sagt Schmidt.

Im Moment allerdings passt es offensichtlich beim FC 09. „Es ist eine Freude, zum Trainingsplatz zu kommen“, sagt Rainer Sobiech. Und dennoch ist den Verantwortlichen bewusst, dass sich Verein und erste Mannschaft mitten in einem Prozess befinden. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns“, sagt Meyer. Trainer und Sportliche Leitung sprechen daher unisono immer wieder von einem „Weg“, den der FC 09 beschreitet. Und eben den geht der Verein weiter mit dem Duo Schmidt/Sobiech – auch in der Saison 2017/2018.