FC 09 geht bei Sportfreunden Aligse leer aus

Durch die Niederlage rangieren die 09-Volleyballer mit 13 Punkten als Tabellenzehnter in Nähe der Abstiegsplätze. Das Team von Coach Jäger beschließt das Jahr 2016 mit zwei Heimspielen gegen DJK Delbrück (Sonnabend, 10. Dezember, 20 Uhr) und TVA Hürth (Sonnabend, 17. Dezember, 20 Uhr).

Der FC 09, bei dem Swen Kahofer als wertvollster Spieler (MVP) ausgezeichnet wurde, kam auch im dritten Durchgang nicht wieder in Tritt. Zwar waren die Gäste beim 9:11 noch auf Tuchfühlung zu den gastgebenden Sportfreunden, dann allerdings strebten die Hausherren im Eiltempo dem Satzgewinn entgegen (25:14). Im vierten Durchgang war beim 23:23-Gleichstand alles offen. Den Schüttorfern fehlten zwei Zähler zum Satzausgleich, die Gastgeber benötigten zwei Punkte, um das Spiel für sich zu entscheiden. Und so kam es: Aligse holte sich den ersten Matchball und nutzte diesen nach 96 Minuten Spielzeit (25:23).

Lehrte. Die Zweitliga-Volleyballer des FC Schüttorf 09 haben ihr Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Aligse am Sonnabend mit 1:3 (25:15, 22:25, 14:25, 23:25) verloren. Das Team von Trainer Stefan Jäger erlebte in der Lehrter Sporthalle eine Berg- und Talfahrt. Nach einem guten Start mit dem Gewinn des ersten Satzes (25:15) kamen die Schüttorfer im zweiten Durchgang von ihrem Weg ab. Die Obergrafschafter führten mit 14:10, sahen sich wenig später aber urplötzlich einem 16:21-Rückstand gegenüber – Aligse hatte mit einem 11:2-Lauf den Satz gedreht.

