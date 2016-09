Fast 10 000 Tote durch Moskaus Syrien-Einsatz?

dpa Moskau. Durch die russischen Luftangriffe in Syrien sind innerhalb eines Jahres nach Angaben von Aktivisten fast 10 000 Menschen getötet worden. Mehr als ein Drittel der Todesopfer sind Zivilisten, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. Unter den Toten seien auch mehr als 900 Kinder. Russland wies die Zahlen als unglaubwürdig zurück. Das russische Militär hatte vor einem Jahr militärisch in den Bürgerkrieg eingegriffen, um Syriens Regime zu unterstützen. Die Angriffe der Luftwaffe richten sich gegen die Terrormiliz IS und gegen gemäßigtere Regimegegner.