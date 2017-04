dpa Rom. Ein Stromausfall zur Saisoneröffnung hat eine Achterbahn in einem der beliebtesten Freizeitparks Italiens ausgebremst. Eine vierköpfige israelische Familie saß daraufhin in 27 Metern Höhe fest, berichten italienische Medien. Die Eltern und ihre beiden Kinder im Teenageralter seien vom Personal des am Südostufer des Gardasees gelegenen Parks über eine Notleiter sicher zum Boden gebracht worden. Der Strom ging später wieder an.