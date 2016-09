Falschgeld und Drogen in Samern entdeckt

Nach einem anonymen Hinweis entdeckte die Polizei in einer Wohnung über einem Hofladen in Samern eine Hanfplantage. Kommissar Zufall fand dann noch mehr.

Samern. Die Polizei hat am Mittwoch zwei Personen in Samern festgenommen, die in einer Wohnung über dem Hofladen, Am Esch 11, eine Hanfplantage angelegt und Falschgeld gedruckt hatten. Entsprechende GN-Informationen bestätigte am Freitagnachmittag Christian Bagung, Pressesprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Osnabrück: „Darauf, dass in dem Haus auch Falschgeld gedruckt wurde, sind die Beamten dann bei der Hausdurchsuchung durch Zufall gestoßen.“

