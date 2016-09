Fahrgast rastet aus und droht - Zug in Leipzig geräumt

dpa Leipzig. In Leipzig ist ein Intercity der Deutschen Bahn nach Drohungen eines Fahrgastes gestoppt und komplett geräumt worden. Rund 350 Reisende mussten sicherheitshalber den Zug verlassen, der anschließend mehrere Stunden lang am Bahnhof Leipzig-Messe stand. Der 41-Jährige, der psychische Probleme gehabt haben soll und von seinen Angehörigen morgens als vermisst gemeldet worden war, blieb in der Bahn - das Zugpersonal hatte ihn in einem Waggon eingeschlossen. Am Nachmittag gab die Polizei Entwarnung: Der aggressive Fahrgast sei festgenommen worden.