Fahrer stürzt mit 3,5 Promille aus Lastwagen

gn Schüttorf. Ungewöhnlicher Unglücksfall am Sonntagnachmittag in Schüttorf: Polizei und Rettungskräfte rückten um 14.10 Uhr zum Nordring aus, weil dort auf einem Parkplatz ein schwerverletzter Lkw-Fahrer neben dem Fahrzeug gefunden worden war. Nach ersten Erkenntnissen, über die die Polizei am Montag informierte, dürfte der 46-jährige Mann aus der Fahrertür gefallen sein.(...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/fahrer-stuerzt-mit-35-promille-aus-lastwagen-172983.html

Vermutlich beim Sturz aus dem Führerhaus eines Lkw hat sich ein Fahrer in Schüttorf schwere Verletzungen zugezogen. Er war stark betrunken. Fremdverschulden schließt die Polizei nach aktuellem Ermittlungsstand aus.

