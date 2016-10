„Fahr“-Fans zieht es in nach Itterbeck-Ratzel

Itterbeck. Rund 40 Fans des Landmaschinen-Herstellers „Fahr“ haben sich jüngst zum zweiten Stammtisch auf dem Hof von Jens Völkering in Itterbeck-Ratzel getroffen. „Den Stammtisch haben wir im vergangenen Jahr in Nordhorn bei den Historischen Feldtagen ins Leben gerufen, damit wir uns regelmäßig austauschen können und Kontakt untereinander halten“, erzählt Völkering, der selbst 40 Maschinen der Maschinenfabrik „Fahr“ besitzt und mit Ersatzteilen handelt.

Angefangen hat die Sammelleidenschaft bei dem gelernten Land- und Baumaschinenmechaniker mit einem „Fahr“-Mähdrescher, auf den schnell weitere rote Maschinen folgten. „Irgendwann hat sich dann auch die Frage gestellt, wie sich Ersatzteile organisieren lassen“. Für die „Fahr“-Liebhaber ein weiterer wichtiger Punkt, einen eigenen Stammtisch ins Leben zu rufen: Bei den Treffen nicht nur der Austausch über das gemeinsame Hobby im Mittelpunkt, auch Ersatzteile lassen sich so viel leichter beschaffen.

Die Produktion von „Fahr“-Traktoren wurde bereits 1962 eingestellt, nachdem die Deutz AG ein Jahr zuvor 25 Prozent des Aktienkapitals des in Gottmadingen ansässigen Unternehmens erworben hatte – 1968 besaß Deutz schließlich die Mehrheit der „Fahr“-Aktien, „Fahr“ ging 1977 schließlich völlig in Deutz-Fahr auf. Landmaschinen wurden weiterhin gefertigt, allerdings wurde die typische rote Farbe der „Fahr“-Fabrikate 1984 durch das Hellgrün von Deutz-Fahr ersetzt.

Am vergangenen Sonntag konnten beim Stammtisch einige seltene Fahrzeuge bestaunt werden, darunter das in Kooperation mit BMW entstandene „Fahr-Mobil“, von dem nur rund 1000 Wagen vom Band gelaufen sind. „Es sind nur noch sechs ,Fahr‘-Mobile bekannt, mein Fahrzeug möchte ich gerne wieder instand setzen“, zeigt sich Völkering sichtlich stolz. Zu sehen waren neben mehreren Anhängern, einem Mähdrescher und einem Ballenlader auch ein Traktor D181. „Wegen seiner schmalspurigen Reifen ist der Traktor gerne im Obst- und Weinbau eingesetzt worden“, sagt Völkering.

Nach der Stammtisch-Premiere 2015 in Plaidt unweit von Koblenz und dem diesjährigen Treffen in Itterbeck-Ratzel ist für 2017 ein Treffen in Nordhorn geplant. Anlässlich des 25-jährigen Bestehen des Historischen Feldtages in Nordhorn will der Stammtisch auch hier wieder vertreten sein, zumal die Marke „Fahr“ auch vor einigen Jahren einen thematischen Schwerpunkt auf dem Historischen Feldtag gebildet hat.