Facebook arbeitet an Schreiben mit dem Gehirn

dpa San Jose. Facebook will Menschen nur mit Impulsen aus dem Gehirn schreiben lassen. Es gehe zum Beispiel um die Möglichkeit, einem Freund eine Textnachricht zu schicken, ohne dafür das Smartphone herausholen zu müssen, hieß es von Facebook auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz F8 in San Jose. Das aktuelle Ziel sei, auf 100 Worte pro Minute zu kommen. Dies könne in einigen Jahren erreicht werden. Geplant sind Sensoren am Kopf, die die Gehirnaktivität „hunderttausende Male pro Sekunde genau“ überwachen.