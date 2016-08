Fabienne Graefe siegt im Großen Preis

Die Isterberger Reiterin Inga Niehaus setzte sich beim Turnier in Schüttorf in der Qualifikation zum Grafschafter Volksbank-Cup durch. Ein erfolgreiches Turnier bestritt Anna-Marie Peters mit drei goldenen Schleifen.

Schüttorf. Bei hochsommerlichen Temperaturen sahen die Zuschauer beim Reitturnier der RSG Schüttorf ein spannendes Springen um den Großen Preis. In dem Springen der Klasse M* mit Stechen hatte Parcours-Chef Klaus Pierzina (Schüttorf) einen selektiven Kurs kreiert. Insbesondere die sehr eng bemessene Zeit machte so manchem der 36 Starterpaare Schwierigkeiten. Am Ende qualifizierten sich nur fünf Paare für das Stechen. Unter ihnen war mit Julia Borghorst (RFV Emlichheim) nur eine Grafschafter Reiterin. Fabienne Graefe, Mitglied im Landeskader und für Salzbergen startend, gelang es, zwei Pferde ins Stechen zu bringen. Mit der schnellsten fehlerfreien Runde siegte die Salzbergenerin in beiden Abteilungen. Borghorst wurde Dritte mit „Vendelin“.

Nach drei ersten Plätzen in den Qualifikationen zum Grafschafter Volksbank-Cup musste der Isterberger Jannes Göhlfennen in Schüttorf seiner Vereinskollegin Inga Niehaus den Vortritt lassen. Auf ihrer flinken Stute „Nanu Nana“ hatte die Reiterin im Stechen mehr als drei Sekunden Vorsprung vor Carola Dijkmeijer und „Dumcro“ aus Wietmarschen. Carla Röger von der gastgebenden RSG Schüttorf ritt auf „Duvolinus“ im Stechen zwar die schnellste Zeit, bei ihr fiel aber eine Stange. Wiktoria Bedynska vom RFV Isterberg ritt mit „Barinja“ im Stechen auf Platz vier. Dem hochfavorisierten Göhlfennen unterlief mit „Number One B“ ein Abwurf im Umlauf – Rang acht. Die letzte Qualifikation vor dem Finale im Rahmen des Isterberger Hallenturniers im Oktober findet am 9. bis 11. September beim RFV Nordhorn statt.

Einen hohen Stellenwert beim Schüttorfer Turnier genießen die Mannschaftswettbewerbe. In diesem Jahr konnten gleich vier Vereine den Siegerpokal entgegennehmen. Im Dressurwettbewerb siegte das Team aus Spelle vor dem RFV Gildehaus-Bentheim, RFV Uelsen und RFV Wietmarschen. Mit der Traumnote 9,0 stand die Equipe des RFV Wietmarschen unter Mannschaftsführerin Kim Dijkmeijer in der Dressurprüfung Klasse A* für Mannschaften ganz weit vorne. Hier ritten Carola Dijkmeijer, Darleen Bohnes, Inga Wigger und Merle Ronja Schmidt. Es folgten der RFV Samern, RFV Isterberg und RFV Gildehaus-Bentheim. Als einziges fehlerfreies Team rangierte der RFV Niedergrafschaft Uelsen im Mannschaftsspringwettbewerb auf Platz eins. Die Plätze zwei bis vier übernahmen der RFV Spelle, RFV Wietmarschen und RFV Gildehaus-Bentheim. Eine ganz klare Angelegenheit war das Equipenspringen der Klasse L. Hier dominierten die Teams aus Isterberg. Der Sieg ging an Isterberg III mit Inga Niehaus, Felix Feitsma, Jannes Göhlfennen und Kim Selker. Es folgten Isterberg II, RSG Schüttorf und RFV Niedergrafschaft Uelsen.

In den Einzelwertungen verzeichneten mit Anna-Marie Peters (Niedergrafschaft Uelsen), Carola Dijkmeijer aus Wietmarschen und Vanessa Aldegeerds ( RFV Isterberg) drei Reiterinnen ganz besondere Erfolge. Mit ihrem Pony „Bubble Gum“ gewann Peters sowohl in zwei Dressurprüfungen als auch in einem Springen der Klasse A* mit Stechen. Dijkmeijer entschied auf „Grandios“ die Springpferdeprüfungen der Klassen A und L. Aldegeerds führte mit „Sunlight“ zwei Ehrenrunden auf dem Dressurviereck an.

Mit seiner turniererfahrenen Mannschaft ist es dem Vorsitzenden Frank Mahn erneut gelungen, ein herausragendes Turnier zu veranstalten. Der Reitsportgemeinschaft gelang es auch bei hochsommerlichem Wetter sehr gute Bedingungen zu bieten (gesonderter Bericht zur Kreismeisterschaft folgt).