Explosionen in Nähe von Besiktas-Stadion in Istanbul - 20 Verletzte

dpa Istanbul. Bei zwei Explosionen in der Nähe des Fußballstadions Besiktas in Istanbul sind rund 20 Menschen verletzt worden. Ziel sei die Sondereinsatzpolizei gewesen. Das sagte der türkische Innenminister Süleyman Soylu nach Angaben des Senders CNN Türk. Etwa anderthalb Stunden vor der Explosion endete dort ein Erstliga-Spiel. Die Zuschauer hatten sich schon auf den Heimweg gemacht. Aber es waren noch viele Polizisten in der Gegend, die das Station abgesichert hatten. Die Explosionen waren mehrere Kilometer weit zu hören.