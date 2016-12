Explosion erschüttert Wohnhaus in Papenburg

lni Papenburg. Eine Gasexplosion in Papenburg (Landkreis Emsland) hat am Dienstagabend ein Haus so schwer beschädigt, dass es nach Polizeiangaben einsturzgefährdet ist. In dem Gebäude habe sich ein älteres Ehepaar aufgehalten, sagte ein Sprecher. Während die Frau leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde, kam ihr Mann mit dem Schrecken davon. Die Explosionsursache ist dem Sprecher zufolge noch unklar. Einsatzkräfte von Technischem Hilfswerk und Feuerwehr sowie Vertreter des zuständigen Gasversorgers waren vor Ort. Wegen anhaltenden Gasgeruchs wurde der Unglücksort vorerst gesperrt. Die Höhe des Sachschadens ließ sich noch nicht beziffern.

Ein Wohnhaus in Papenburg ist am Dienstagabend bei einer Explosion so schwer beschädigt worden, dass es einzustürzen droht. Eine Frau wurde leicht verletzt. Ursache war möglicherweise ein Gasleck. Mehr dazu im Video.

Mehr aus diesem Ressort

Stadt Melle zeigt „Reichsbürgern“ die Rote Karte Mehrere „Reichsbürger“ haben am frühen Donnerstagabend versucht, im Meller Rathaus eine Sitzung durchzuführen. Mit „sehr deutlichen Worten“ haben Mitarbeiter der Verwaltung sie daran gehindert. mehr...

Auch 2017 wieder „House am See“ in Geeste 2500 Menschen feierten an Christi Himmelfahrt „House am See“ in Geeste. Jetzt steht fest, 2017 gibt es eine Neuauflage des Electrofestivals – und nicht nur das: Statt an einem wird 2017 an zwei Tagen Party gemacht. mehr...

Sicherungsverwahrung kommt 2018 in die JVA Meppen In der JVA Meppen wandern ab 2018 zehn Männer in die Sicherungsverwahrung. Die Mehrfachtäter haben ihre Strafe komplett abgesessen. Ein Gericht hält sie aber für so gefährlich, dass es eine „unbefristete Haft“ verhängt. mehr...