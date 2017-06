Experten: Deutschland braucht deutlich mehr Organspender

dpa Erfurt. Deutschland braucht nach Einschätzung von Fachleuten deutlich mehr Organspender. Während in Deutschland zehn Spender auf eine Million Einwohner kämen, sind es in Österreich oder Belgien etwa doppelt so viele. Das teilte die Deutsche Stiftung Organtransplantation mit. Nach Angaben der Deutschen Stiftung Patientenschutz haben Österreich und Belgien andere Regeln für die Organspende. Dort sei Organspende grundsätzlich möglich, sofern ihr nicht widersprochen werde. In Deutschland gelte Schweigen dagegen nicht als Zustimmung.