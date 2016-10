Experte verlangt von BASF Messergebnisse

dpa Ludwigshafen. Nach der Explosion bei BASF wächst die Kritik an der Informationspolitik des Unternehmens und der Stadt Ludwigshafen. Oliver Kalusch vom Bundesumweltministerium forderte im SWR, die Kommune solle offenlegen, welche Luftwerte nach dem Unfall gemessen worden seien. Eine BASF-Sprecherin sagte dazu, das Unternehmen habe seine Messergebnisse an die Feuerwehr weitergegeben. Bei Arbeiten an einer Rohrleitungstrasse hatte es am Montag eine Explosion gegeben, bei der zwei Mitarbeiter der Werksfeuerwehr getötet wurden.