Experte erwartet 100.000 Drohnen unter dem Weihnachtsbaum

Der mögliche Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt soll schon in Italien und Tunesien zu langen Haftstrafen verurteilt worden sein. Auch in Deutschland wurde gegen ihn ermittelt, er hätte abgeschoben werden sollen. mehr...

In keinem anderen Land dauert der Kampf gegen islamistischen Terror so lange wie in Afghanistan. Ein Ende der Gewalt ist nicht in Sicht. Trotzdem ruft Verteidigungsministerin von der Leyen bei einem Truppenbesuch am Hindukusch dazu auf, nicht nachzulassen. mehr...