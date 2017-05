Everskemper gewinnt Großen Preis von Emlichheim

Beim großen Reitturnier des RFV Emlichheim setzte sich der Isterberger in der anspruchsvollsten Prüfung durch. Die erste Qualifikation zum Volksbank-Cup ging an Felix Feitsma vom RFV Isterberg.

Emlichheim. Den Sieg bei der sportlich anspruchsvollste Springprüfung des großen Reitturniers des RFV Emlichheim holte in diesem Jahr ein Reiter eines Grafschafter Vereins: Alexander Everskemper vom RFV Isterberg ließ der Konkurrenz am Himmelfahrtstag keine Chance und setzte sich mit „Sharifa“ verdient durch. Das Paar absolvierte den Parcours fast vier Sekunden schneller als alle anderen Teilnehmer. Platz zwei ging – sehr zur Freude des veranstaltenden Reit- und Fahrvereins – an die Emlichheimerin Kirsten Hans und „Coltano“.

Auch in diesem Jahr zeigte das Emlichheimer Reitturnier seine Vorzüge an einem nahezu optimalen Termin bei sommerlichem Wetter. „Wir sind mit dem Verlauf des Reitturniers sehr gut zufrieden“, freute sich der RFV-Vorsitzende Heinrich Lucas. Der Reitboden war gut zu reiten, viele Zuschauer fanden den Weg zur Reitanlage an der Vechte – und die sahen vor allem auch bei der Qualifikation zum Grafschafter-Volksbank-Cup hochklassigen Sport. Felix Feitsma aus Isterberg entschied auf „Liebste Roadst“ diese Prüfung für sich und sammelte damit bereits die ersten Punkte. Den zweiten Rang belegte sein Vereinskollege Alexander Everskemper mit „Sharifa“, zudem holte Feitsma mit seinem Pferd „Cleopatra“ den dritten Platz. Julia Borghorst (RFV Emlichheim) wurde mit „Cassidj“ Vierte vor Vanessa Podszus auf „La Coco“ (RFV Isterberg). In den nächsten Wochen können sich die Reiter bei den Turnieren in Samern, Gildehaus-Bentheim, Nordhorn und Isterberg weitere Startplätze für das Finale bei den Isterberger Reitertagen sichern.

Auf dem Dressurviereck stand mit Imke Temme vom RFV Niedergrafschaft Uelsen eine weitere Grafschafter Reiterin ganz vorne. Sie siegte auf „Little Foot“ mit der Wertnote 7,4 in der L-Dressur. Marie-Christine Lahuis durfte hier einen Doppelerfolg feiern. Sie hatte „Divia“ gesattelt und lag sowohl in der Dressurpferdeprüfung der Klasse A als auch in der A-Dressur vorne.

Gleich mehrere Grafschafter Siege gab es in verschiedenen Prüfungen. Ilka Hessels vom RFV Niedergrafschaft Uelsen gewann wie im Vorjahr den Dressur-Wettbewerb auf „Bajau“ mit der Wertzahl 7,8. Im Parcours glänzte die Emlichheimerin Gisa Lucas auf „Emiliano“ in der Stilspringprüfung der Klasse A*. Sie erhielt von den Wertungsrichtern die Note 7,8. In der Zeitspringprüfung Klasse L ließ Julia Borghorst mit „Cassidj“ die Konkurrenz hinter sich. Nina Mahn von der RSG Schüttorf stellte das beste Pferd in der Springpferdeprüfung der Klasse A* vor. Für ihre Vorstellung mit der in den Niederlanden gezogenen vierjährigen Stute „Zazou-Minou“ bekam sie die Wertung von 8,0. Lena Jeurink glänzte mit „Na Nu RT“ in der Springpferdeprüfung der Klasse L und stand mit der Wertzahl 7,9 vorne.