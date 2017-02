Europaweit gesuchter Straftäter festgenommen

Die Polizei hat am Dienstag einen Mann festgenommen, nach dem europaweit gefahndet wurde. Er ist nun in der Justizvollzugsanstalt.

gn Bad Bentheim. Die Bundespolizei hat an der deutsch-niederländischen Grenze einen europaweit gesuchten 35-Jährigen festgenommen. Wie die Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim am Mittwoch mitteilte, hatte die belgische Justiz nach dem Mann fahnden lassen: „Dort wird unter anderem wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und organisierten Diebstahls gegen den Mann ermittelt.“

Der niederländische Staatsbürger war in der Nacht von Montag auf Dienstag in einem Auto mit Hamburger Zulassung aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Gegen zwei Uhr nachts kontrollierten Bundespolizisten im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung das Fahrzeug auf der Autobahn 30. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizisten fest, dass der Mann mit europäischem Haftbefehl gesucht wurde. Die Beamten verhafteten den Mann und brachten ihn, nachdem er am Dienstag einem Richter am Amtsgericht vorgeführt wurde, in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft hat nun das weitere Auslieferungsverfahren übernommen.