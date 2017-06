Europäer pusten wieder mehr Treibhausgase in die Luft

dpa Kopenhagen. Trotz aller Bemühungen ist der Ausstoß von Treibhausgasen in Europa im Jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr wieder leicht angestiegen, um 0,5 Prozent. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Europäische Umweltagentur in Kopenhagen präsentierte. Das ist der erste Anstieg seit 2010. Deutschland verringerte seinen Ausstoß um 0,3 Prozent. In Österreich, Bulgarien, den Niederlanden und Spanien ging er nach oben. Schuld an dem gesamteuropäischen Anstieg sei der vermehrte Verkehr hieß es in dem Bericht. Außerdem sei der Winter 2014 recht kalt gewesen, deshalb wurde mehr geheizt.