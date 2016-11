Europa trifft sich am Gymnasium Nordhorn

Das Gymnasium Nordhorn lebt Europa – und das jetzt auch offiziell. Als eines von acht Gymnasien in Niedersachsen hat die Schule am Stadtring den Zuschlag für ihr Erasmusprojekt bekommen.

lf Nordhorn. Knapp anderthalb Jahre werden sich die Schüler aus Nordhorn gemeinsam mit den Schülern der europäischen Projektpartner aus Gouda (Niederlande), Marlbork (Polen) und Izmir (Türkei) mit dem Thema „Flucht und Migration im 20. und 21. Jahrhundert“ intensiv beschäftigen. Mit rund 100.000 Euro wird das Projekt von Erasmus+, dem EU-Programm für Bildung gefördert, das Gymnasium Nordhorn bekommt davon als Projektkoordinator etwa 27.000 Euro. „Mit dem Geld werden wir fünf Workshops anbieten und dazu auch in die Partnerstädte reisen“, erklärt Kirsten Rigterink, Projektkoordinatorin im Gymnasium Nordhorn. Den genauen Fahrplan haben die Lehrer vergangene Woche bei einem ersten Treffen in Nordhorn besprochen.

Beim ersten Teilprojekt wird es im März 2017 im niederländischen Gouda um Dokumentarfotografie gehen. Dort sollen die Schüler die Ansprüche an diese besondere Fixierung des Zeitgeschehens kennenlernen. Aus den Ergebnissen soll eine Ausstellung kuratiert werden. Vier Schüler pro Schule werden an dem Workshop teilnehmen können.

Im September 2017 ist das Gymnasium Ausrichter des zweiten Workshops. GN-Mitarbeiter und Historiker Werner Straukamp wird den Schülern die wissenschaftliche Arbeit mit Zeitzeugen vermitteln. Entstehen soll hierbei ein digitales Buch mit Flüchtlings-Biografien.

Fest steht auch schon, dass im Januar 2018 die Gymnasiasten an der Universität in Marlbork einen Statistik-Kursus belegen werden, um zu lernen, Daten richtig auszuwerten. „Wir wollen auch noch ein Theaterstück auf die Beine stellen“, kündigt Rigterink an. Premiere soll das Stück in Nordhorn feiern.

„Wir Lehrer haben in dieser ersten gemeinsamen Woche abgeklärt, wie wir die Schüler vorbereiten. In Nordhorn werden wir für die älteren Schüler eine AG anbieten und sie so schon einmal an das wissenschaftliche Arbeiten heranführen“, berichtet Rigterink. Das Thema „Flucht und Migration im 20. und 21. Jahrhundert“ sei passend für die Schüler: „Viele Jugendliche sind es gewohnt, dass sie einen Immigrationshintergrund in der Familie haben.“ Deswegen sollen sich die Schüler bei dem Projekt auch mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzen und ihre Eltern und Großeltern einbinden.

Bei der Stadt Nordhorn und dem Landkreis stieß die Initiative des Gymnasiums auf viel Lob. „Nordhorn hat eine sehr lange Migrationsgeschichte“, sagt Bürgermeister Thomas Berling. Daher sei es umso wichtiger, dass die Nordhorner sich mit dieser Geschichte auseinandersetzen. Gunda Gülker-Alsmeier vom Landkreis sagt: „Bei dieser Thematik können die Schüler viel für ihr späteres Leben lernen und die Chancen nutzen.“ Das sah Schulleiter Andreas Langlet genauso: „Unsere Schüler sind Europas Zukunft und müssen daher die Chancen und auch die Hürden bei Migration kennen.“