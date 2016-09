dpa Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 holt sich in der Europa League seine bitter benötigten Erfolgserlebnisse. Die in der Fußball-Bundesliga noch punktlosen Königsblauen gewannen am 2. Gruppenspieltag der Europa League 3:1 gegen Österreichs Meister RB Salzburg. Schalke feierte den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel nach dem 1:0 gegen OGC Nizza.