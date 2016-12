Euro Time Logistik: Insolvenzverfahren eröffnet

Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Euro Time Logistik mit Sitz in Gildehaus ist am 1. Dezember eröffnet worden. 65 Mitarbeiter wurden bislang entlassen. Der Betrieb will sich jetzt neu ausrichten.

jo Gildehaus. Im Oktober berichteten die GN über die Insolvenz des Gildehauser Unternehmens Euro Time Logistik. Nachdem zunächst ein vorläufiger Insolvenzantrag beim Amtsgericht Nordhorn gestellt worden war, ist das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Euro Time Logistik am 1. Dezember eröffnet worden. Das bestätigte Alexander Vey von der Rechtsanwaltskanzlei Kreuznacht Rechtsanwälte auf GN-Anfrage.

„Der eingeschlagene Sanierungskurs wird auch nach der Verfahrenseröffnung in enger Zusammenarbeit zwischen der Geschäftsführung der Euro Time Logistik Center GmbH und ihren Beratern sowie dem Insolvenzverwalter Dr. Kreuznacht weiterverfolgt“, heißt es in einer Mitteilung der Kanzlei.

Planmäßig habe das Amtsgericht Nordhorn am 1. Dezember das Insolvenzverfahren eröffnet. Bereits während des vorläufigen Insolvenzverfahrens sei intensiv an einer Neuausrichtung des Unternehmens und an der Beseitigung wesentlicher Krisenursachen gearbeitet worden. Besondere Bedeutung kam hierbei der Sicherstellung der Kundenbeziehung auf Grundlage wirtschaftlich tragfähiger Konditionen zu. Die Verhandlungen, die durch die Beckmann Unternehmensentwicklung und die vorläufige Insolvenzverwaltung aktiv begleitet wurden, verliefen überwiegend positiv, führte der Geschäftsführer von Euro Time Logistik Detlef Bauer aus. Nur mit einer Textileinzelhandelskette konnten keine vertretbaren Konditionen erreicht werden, sodass zur Vermeidung künftiger Verluste die Geschäftsverbindung zum 30. November 2016 beendet wurde. Dieses zog die Kündigung von 65 Arbeitsverhältnissen nach sich, was der Insolvenzverwalter bestätigte.

In den nächsten Wochen wird es nun darauf ankommen, die Kostenstrukturen insbesondere hinsichtlich der Mietkonditionen für die Lagerhallen in Gildehaus auf die geplanten betrieblichen Strukturen anzupassen und das Neukundengeschäft zu forcieren, damit der Betrieb mit weiterhin rund 450 Arbeitnehmern langfristig erhalten werden kann.

Die wichtigsten Aufgaben sieht der Insolvenzverwalter Kreuznacht daher auch darin, möglichen Neukunden, mit denen Gespräche bereits laufen, Vertrauen in die Leistungsfähigkeit von Euro Time zu geben, was in besonderem Maße davon abhänge, die Verhandlungen mit dem niederländischen Vermieter der Lagerhallen erfolgreich abzuschließen und die künftige Finanzierung des Betriebes sicherzustellen. Die bisherigen Signale des Vermieters und die durch die involvierten Banken bekundete Bereitschaft, eine Sanierung unterstützen zu wollen, sind nach den Worten des Insolvenzverwalters eine Basis, auf dessen Grundlage das Ziel der Betriebserhaltung, erreicht werden könnte.