Euro-Staaten vertagen Entscheidung über Griechenland-Kredite

dpa Brüssel. Trotz harter Sparanstrengungen muss Griechenland weiter auf einen neuen Kredit warten. Die Finanzminister der Euro-Staaten konnten sich am Abend in Brüssel nicht auf weitere Hilfszusagen einigen, heißt es aus Verhandlungskreisen. Knackpunkt ist wohl die Rolle des Internationalen Währungsfonds im aktuellen Hilfsprogramm. Der IWF verlangt Schuldenerleichterungen für Griechenland. Finanzminister Wolfgang Schäuble will darüber aber erst 2018 entscheiden. Griechenland braucht den neuen Kredit, um Schulden in Höhe von gut sechs Milliarden Euro zurückzahlen zu können.