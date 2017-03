Euregio setzt sich für besseren Zugverkehr ein

gn Gronau/Berlin. Eine Delegation, bestehend aus rund 20 Vertretern verschiedener Kommunen und Behörden aus dem Euregio-Raum, ist kürzlich mit der Bahn von Bad Bentheim nach Berlin gereist, um die euregionalen Anliegen zur Verbesserung der Schienenverbindung Amsterdam-Berlin und des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes mit Vertretern des Bundes und betroffenen Instanzen zu besprechen. Aus der Grafschaft mit dabei war Landrat Friedrich Kethorn.

Die Lobbypunkte im Bereich Verkehr umfassten die Forderung nach deutlich mehr Zügen (Verbindungen) pro Tag auf der Strecke, den Einsatz von leistungsfähigeren Zugmaterial sowie die Verkürzung der langen Haltezeit in Bad Bentheim durch Einsatz von Multisystem-Lokomotiven und automatischem Systemwechsel.

Gespräche über den Arbeitsmarkt

Im Bereich grenzüberschreitender Arbeitsmarkt würde die Euregio die Bereitstellung von aktuellen Statistiken und zuverlässigen Informationen zum grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt sehr begrüßen. Auch regte die Delegation Gespräche zwischen deutschen und niederländischen Ministerien zum Thema an.

Die Vertreter sprachen in Berlin unter anderem mit dem parlamentarischen Staatssekretär des Bundesverkehrsministeriums, Enak Ferlemann (MdB), dem Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn AG für Nordrhein-Westfalen, Werner Lübberink, dem parlamentarischen Staatssekretär des Bildungs- und Forschungsministeriums, Stefan Müller (MdB), der Berichterstatterin aus der AG Bildung und Forschung, Cemile Giousouf (MdB), dem arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl Schiewerling sowie dem Präsidenten des Bundesinstitutes für Berufsbildung, Prof. Dr. Esser.

Bund ist in der Verantwortung

Euregio-Geschäftsführerin Dr. Elisabeth Schwenzow betonte zurückblickend: „Wir als Euregio sind sehr froh, dass wir die Gelegenheit hatten, in Berlin unsere Anliegen im Bereich Verkehr und Arbeitsmarkt mit hochrangigen fachinhaltlichen Gesprächspartnern zu besprechen. Die Lösungen für manche Herausforderungen, mit denen wir in der Grenzregion zu tun haben, liegen beim Bund und müssen von Berlin aus angestoßen werden.“ So steht ein Ausbau der Schienentrasse zwischen Osnabrück und der niederländischen Grenze bisher als „Weiterer Bedarf“ im Bundesverkehrswegeplan. Die tatsächliche Umsetzung dieser Maßnahme könnte eine erhebliche Reisezeitverkürzung auf der Strecke Amsterdam-Berlin mit sich bringen und somit die beiden Weltstädte näher an die Grenzregion rücken lassen.

MdB Karl Schiewerling stellte abschließend fest: „Die Türen sind jetzt geöffnet. Es ist nun an der Euregio, ein Fachgespräch über die Bahnverbindung Amsterdam-Berlin in der Grenzregion zu organisieren. Die Bereitschaft der deutschen Partner, an diesem Dialog teilzunehmen, ist ein positives Signal.“