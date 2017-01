Euregio-Klinik will mit Information Ängste nehmen

gn Nordhorn. Die Einladung mit einem abschließenden Austausch richtete sich an alle Selbsthilfegruppen. Es wurden die Themenbereiche „Psychiatrie – Ergo- und Sporttherapie“, „Neurologie und Behandlungsmöglichkeiten“ und „Seelsorge und Sozialdienst“ an verschiedenen Terminen vorgestellt. Die Mitglieder der Selbsthilfegruppen verschafften sich einen kleinen Einblick über verschiedene Arbeitsabläufe und Hilfen im Klinikalltag. Die Informationsveranstaltungen fanden einen großen Anklang und konnten gerade bei Menschen mit Einschränkungen Ängste und Sorgen mindern.

Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie präsentierte ihre neuen Räumlichkeiten. Gleichzeitig erhielten die Besucher einen umfangreichen Überblick über die Klinikstrukturen, die therapeutischen Möglichkeiten und einen Einblick in den Tagesablauf einer Psychiatrischen Klinik.

Bei einem weiteren Besuch konnten sich die Interessierten über Behandlungsmöglichkeiten und Diagnostik in der Neurologischen Klinik informieren. Rotierend über drei Stationen wurde so auch die Abteilung für Physiotherapie vorgestellt.

Abschließend gab die Pflege der Station 15 (Stroke-Unit) einen Einblick in das umfangreiche Monitoring, was im Rahmen der akuten Schlaganfallbehandlung zum Zuge kommt. Einige diagnostische Möglichkeiten der Neurologischen Klinik wurden vom Chefarzt der Abteilung, Privatdozent Dr. med. Stefan Probst-Cousin, in der sogenannten „Folterkammer“ vorgestellt.

Hier werden unter anderem Untersuchungen zur Nervenleitungsfunktion und Nadeluntersuchungen der Muskeln vorgenommen oder auch ganz schmerzfrei Gehirnströme abgeleitet.

Zur Veranstaltung zum Thema „Seelsorge und Sozialdienst“ hatte Pastorin Dr. Brigitte Schroven die Schwerpunkte ihres Dienstes vorgestellt.

Hierzu gehören unter anderem die Patienten- und Angehörigenbegleitung, der Kontakt zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und das Interesse am Betriebsklima, also an der Ausrichtung und dem Leitbild der Klinik. Anschließend gab es Erläuterungen und Diskussionen zur Aufenthaltsdauer, Sterbebegleitung, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Arbeit der Hospizhilfe.

Für den Krankenhaussozialdienst berichteten Gertraud Gageler-Blender und Karin Wegner über ihre Arbeit. Die Mitarbeiterinnen des Sozialdienstes unterstützen Patienten und ihre Angehörigen bei der Bewältigung der aus der Erkrankung resultierenden persönlichen und sozialen Probleme: „Der Bedarf an der Organisation der häuslichen Versorgung oder Unterbringung in einer Senioreneinrichtung nach einem Krankenhausaufenthalt ist aufgrund der Veränderungen in der Gesellschaft wie weniger Großfamilien oder mehr Einpersonenhaushalte gestiegen.“

Der Sozialdienst kümmert sich weiterhin um die Organisation und Beantragung von Rehabilitationsmaßnahmen, sozialrechtliche Beratung und anderes bezüglich der Krankenkassenleistungen und Leistungen der Pflegekasse und um die Vermittlung zu anderen Institutionen. „Gerade für Alleinstehende, Ältere oder Personen mit Einschränkungen ist der Sozialdienst eine große Hilfe und Entlastung“, hieß es.