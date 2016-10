EU vertagt Entscheidung über Freihandelsabkommen Ceta

Mehr aus diesem Ressort

Den zweiten Tag in Folge rücken irakische Kräfte auf die IS-Hochburg Mossul vor. Kampflos nehmen sie eine einst vor allem von Christen bewohnte Stadt ein. Doch es gibt auch Gegenwehr des IS. mehr...

Noch immer kommen die Einsatzkräfte nach der Explosion bei BASF nicht direkt an den Unglücksort heran. Ein Mensch wird noch vermisst, die Ursache des Unglücks ist weiter unklar. mehr...

Am Morgen stellt Russland die Luftangriffe auf Aleppo ein. An diesem Mittwoch reist Putin erstmals seit Jahren nach Berlin. Dort soll nach langer Pause über Frieden in der Ukraine verhandelt werden. Sind das Hoffnungszeichen? mehr...