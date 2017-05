EU und China wollen sich gemeinsam zu Pariser Klimapakt bekennen

dpa Brüssel. Die Europäische Union und China wollen sich bei ihrem bevorstehenden Gipfel zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens bekennen. „Die zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels erfordern eine entschiedene Antwort“, heißt es in dem Entwurf einer gemeinsamen Erklärung, die am Freitag verabschiedet werden soll. Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel vor. Die Vereinigten Staaten werden in dem knapp neunseitigen Papier zwar mit keinem Wort erwähnt. Allerdings ist die Erklärung auf Spitzenebene als klare Abgrenzung der klimaskeptischen Politik von US-Präsident Donald Trump zu sehen.