EU-Recht gibt Asylbewerbern kein Recht auf legale Einreise

Mehr aus diesem Ressort

Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel nehmen wieder zu. Die USA rechtfertigen die Stationierung eines neuen Raketenabwehrsystems in Südkorea mit den Bedrohungen durch Nordkorea. Kritik an der Stationierung kommt aber auch aus China. mehr...

US-Heimatschutzminister John Kelly will künftig illegal einreisende Menschen aus Lateinamerika zur Abschreckung von ihren Kindern trennen. „Das ist genau das, was ich beabsichtige“, sagte Kelly am Montag auf eine entsprechende Frage von CNN-Moderator Wolf Blitzer. mehr...

Viel Zeit hat der türkische Außenminister Cavusoglu für die Suche nach einem Auftrittsort in Norddeutschland nicht mehr. Reden will er aber auf jeden Fall - notfalls in der Residenz des türkischen Generalkonsuls in Hamburg. mehr...