EU-Kommission traut Deutschland mehr Wachstum zu

dpa Brüssel. Die EU-Kommission erwartet für Deutschland dieses Jahr 1,6 Prozent und nächstes Jahr 1,9 Prozent Wirtschaftswachstum und sieht die Lage damit rosiger als die Bundesregierung. Die Zahlen legte die Kommission in Brüssel vor. Die Bundesregierung geht von 1,5 Prozent für 2017 und 1,6 Prozent für 2018 aus. „Die wirtschaftliche Erholung in Europa geht in das fünfte Jahr und hat nun alle EU-Mitgliedsstaaten erreicht“, heißt es in der Einschätzung der Brüsseler Behörde. Dieses und nächstes Jahr werde der Trend konstant bleiben.