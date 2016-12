EU-Kommission berät über Polen

dpa Brüssel. Die politische Krise in Polen beschäftigt heute die EU-Kommission. Es geht um das EU-Verfahren wegen möglicher Rechtsstaatsverstöße der Regierung in Warschau. Artikel 7 des EU-Vertrags sieht vor, dass bei einer „schwerwiegenden und anhaltenden Verletzung“ der europäischen Werte einem Mitgliedsland in letzter Konsequenz die Stimmrechte entzogen werden können. Anlass des EU-Verfahrens war unter anderem die Reform des polnischen Verfassungsgerichts. In Warschau hatte es am Wochenende auch Demonstrationen wegen Zensurvorwürfen gegeben.