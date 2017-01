dpa Brüssel. Die EU-Kommission will sich heute dazu äußern, ob Deutschland und andere europäische Länder ihre Grenzkontrollen verlängern dürfen. Eigentlich sind im reisefreien Schengenraum keine Kontrollen vorgesehen, mehrere Staaten hatten sie in der Flüchtlingskrise aber wieder eingeführt. Die endgültige Entscheidung liegt bei den EU-Staaten. Die Brüsseler Behörde will außerdem einen Bericht zur Arbeit der im vergangenen Jahr ausgebauten EU-Grenzschutzagentur Frontex vorlegen.