EU-Kommissarin Malmström verteidigt TTIP und Ceta gegen Proteste

dpa Brüssel. Vor den heute in mehreren deutschen Städten geplanten Protesten gegen TTIP und Ceta hat EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström die angestrebten Handelsabkommen mit den USA und Kanada verteidigt. In der Debatte gebe es viele Missverständnisse, sagte sie der „Bild“-Zeitung. Viele TTIP-Gegner hielten es mit der Wahrheit und Fakten nicht so genau. Zur größten Demo rechnen die Veranstalter in Berlin mit rund 80 000 Menschen. Aber auch in Köln, Frankfurt/Main Hamburg und Leipzig sollen zehntausende Menschen zusammenkommen.