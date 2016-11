dpa Brüssel. Mit neuen Regeln für die Energiewende will die EU-Kommission Klimaziele, Milliarden-Investitionen und die Schaffung Hunderttausender Jobs in einem Schlag erreichen. Dies ist das Ziel eines mehr als 1000 Seiten starken Maßnahmenpakets, das in Brüssel vorgestellt wurde. Bis zum Jahr 2030 sollen Hunderte von Milliarden Euro in neue Energietechnik fließen und bis zu 900 000 neue Arbeitsplätze entstehen. Die Kommission selbst sieht das sogenannte Winterpaket als bahnbrechend an.