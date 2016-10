EU hält Ceta-Rettung bis Donnerstag weiter für möglich

Mehr aus diesem Ressort

Kurz nach dem Start stürzt ein Kleinflugzeug mit fünf Menschen an Bord in Malta ab, keiner überlebt. Angaben über die Mission des Flugs bleiben widersprüchlich und spärlich. mehr...

Vieles deutet darauf hin, dass Merkel wieder Kanzlerkandidatin der Union werden wird und Seehofer erst einmal Ministerpräsident in Bayern bleiben will. Aber sicher ist das nicht. Die Union spricht auch kurz vor Beginn des Wahljahres keine klare Sprache. mehr...

In der Nacht brennen Mülltonnen in dem wilden Flüchtlingscamp in Calais. Am Morgen prägen lange Schlangen vor dem Registrierzentrum das Bild. Erwartete Proteste bleiben zunächst aus. mehr...