EU-Geld für Wolfsschutz und Terrasse

Geeste. Bei der EU-Förderrung kommt der Projektauswahl durch die „Lokalen Aktionsgruppen“ (LAG) vor Ort eine besondere Bedeutung zu, denn sie entscheiden darüber, welche Projekte in den Genuss von Fördermitteln kommen. Die sechs Projekte im mittleren Emsland erhalten laut einer Pressemitteilung eine Gesamtfördersumme von 143500 Euro.

Die Bandbreite der Maßnahmen spiegelt die Vielfalt und den besonderen Reiz der Region wider: So soll im Naturschutzgebiet Versener Heidesee am Knotenpunkt A31/E233 in Meppen ein wolfsabweisender Weidezaun errichtet werden. Dafür hat sich der Verein „Land Unter“ stark gemacht, der mit seinen Bentheimer Landschafen für die notwendige Beweidung der Ufer- und Heideflächen sorgt. Der Zaun soll die Schafe vor dem Wolf schützen.

1990 auf Initiative von Bürgern aus Holz und Stahl errichtet, hat sich die Brücke „Am Kreishof/An der Weike“ in Twist zu einer bedeutenden Anbindung des Ortsteiles Twist-Mitte entwickelt. An ihre Stelle soll jetzt altersbedingt eine neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke treten – in Stahlkonstruktion, mit Aluminiumgeländer und „rutschfester Oberfläche“.

Verbindungen schaffen soll auch der Mehrgenerationenpark im Geester Ortsteil Neuer Kamp: Das generationenübergreifende und barrierefreie Angebot richtet sich sowohl an Touristen als auch an Naherholungssuchende aus der Nachbarschaft. Bewegungsgeräte für Senioren sollen hier neben Spielgeräten für Kinder ebenso wie Sitzgruppen, eine Schutzhütte und eine Boule-Bahn zu Begegnung und lockerem Miteinander einladen.

Ein besonderer Treffpunkt – offen zugänglich für alle Besucher des Speichersees in Geeste – soll im Umfeld des Restaurants Deichkrone entstehen: Die rund 470 Quadratmeter große Sonnenterrasse mit vier Blumeninseln aus Lärche, Treppenelementen sowie Licht- und Medienmasten wird direkt am Wasser des bei Touristen und Einheimischen beliebten Sees liegen.

Wie kann der Speichersee Geeste darüber hinaus touristisch noch attraktiver werden? Wie lassen sich Aufenthalts- und Erlebnisqualität verbessern, wie Besucherresonanz und Verweildauer erhöhen? Antworten auf diese Fragen soll ein touristisches Konzept geben, für das die Gemeinde Geeste und die Stadt Lingen im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes der Lokalen Aktionsgruppen „Moor ohne Grenzen“ und „Südliches Emsland“ einen geeigneten Partner suchen. Drei Agenturen sollen die Chance erhalten, sich über eines „Wettbewerb“ für das Konzept zu empfehlen.

Aufarbeitung

Einem dunklen Kapitel Regionalgeschichte schließlich widmet sich das Projekt, das die Gemeinde Geeste in Zusammenarbeit mit der Stiftung Gedenkstätte Esterwegen plant: eine zeitgemäße historische Dokumentation über die Emslandlager XI in Hesepe und XII in Dalum sowie über den Lagerfriedhof in Dalum. Erarbeitet werden sollen eine Publikation, eine Wanderausstellung sowie ein Vortragsprogramm.