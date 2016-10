Erstrunden-Aus für Tennisprofi Mischa Zverev in Paris

Mehr aus diesem Ressort

Bundespräsident Joachim Gauck spricht sich weiter für Olympische Spiele in Deutschland aus. „Ich könnte mir vorstellen, dass die Deutschen bereit sind“, sagte das Staatsoberhaupt bei der Verleihung des Silbernen Lorbeerblattes in Berlin. mehr...

So früh gelang dem BVB erst einmal der Achtelfinal-Einzug in der Champions League. Mit einem Sieg über Lissabon wäre das erste Saisonziel bereits nach dem vierten Gruppenspiel erreicht. Damit wäre der Kopf frei für die avisierte Aufholjagd in der Bundesliga. mehr...