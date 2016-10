Erstliga-Absteiger fordert SCU heraus

his Emlichheim. Das dritte Auswärtsspiel innerhalb von drei Wochen steht heute dem SC Union Emlichheim in der 2. Bundesliga bevor. Und wieder geht es für das Team von Trainer Michael Lehmann Richtung Norden. Nach den Siegen beim VCO Schwerin (3:0) und den Stralsunder „Wildcats“ (3:1) ist diesmal mal Hamburg das Ziel. Um 17 Uhr sind die Emlichheimerinnen beim Volleyball-Team Hamburg zu Gast. Eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison noch in der 1. Bundesliga aufgeschlagen hat – und immer noch mehrere Spielerinnen mit Erstligaerfahrung in ihren Reihen hat. Lehmann traut den Hanseatinnen zu, in der neuen Liga ganz oben mitzuspielen. Der Start ging allerdings daneben. Gegen die beiden letzten Konkurrenten des SCU setzte es jeweils Niederlagen. Gegen Stralsund verlor das Volleyball-Team vor heimischer Kulisse mit 1:3, in Schwerin gab es eine 2:3-Niederlage. Das hatte vor allem personelle Gründe. So fiel Trainer Ercole Bartolone vor Saisonbeginn aus. Der Cheftrainer wird aktuell von Co-Trainer Vaceslav Schmidt vertreten.

Dem gelang mit seinem Team am vergangenen Spieltag der erste Saisonerfolg – und das war mit 3:1 bei den TV Gladbeck Giants gleich ein Ausrufezeichen. Mit dabei war auch Zuspielerin Maria Kirsten, die beim Saisonauftakt noch gefehlt hatte. „Da sieht man einmal mehr, was eine starke Zuspielerin ausmacht“, betont Lehmann. Mit vollständigem Kader traut der SCU-Coach den Gastgeberinnen weiterhin viel zu: „Wenn sie komplett sind, werden sie auch noch viele andere Mannschaften schlagen.“

Dennoch sieht der SCU-Coach für seine Mannschaft keinen Grund, sich in Hamburg zu verstecken. „Wir haben drei gute Spiele gemacht. Zwei davon haben wir verdient gewonnen, eins verdient verloren“, blickt Lehmann auf den Saisonstart zurück. Eine starke Vorstellung wollen die Emlichheimerinnen auch heute zeigen. „Dann werden wir sehen, ob das für Punkte reicht“, so Lehmann. Im Vergleich zur Partie in Stralsund kehrt Lisanne Masselink in den Kader zurück, allerdings ist Mittelblockerin Leandra Schoemaker diesmal nicht dabei.